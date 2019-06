Raub am helllichten Tag

Der Tatort befindet sich im Karlsruher Stadtteil Rüppurr.

Quelle: Google Earth / ZDF

Freitag, 12. April 2019, gegen 13 Uhr in Karlsruhe-Rüppurr. Als es bei einem Ehepaar an der Haustür klingelt, öffnet die Haushälterin die Tür. Ihr gegenüber stehen zwei mit schwarzen Stofftüchern vermummte Männer, die sie mit Schusswaffen bedrohen. Die Täter bringen auch die Hauseigentümer in ihre Gewalt. Sie durchsuchen die Wohnräume und rauben mehrere tausend Euro Bargeld, die sie in einer roten Tasche - vermutlich einer Stofftasche - mitnehmen. Vor ihrer Flucht fesseln sie ihre drei Opfer.