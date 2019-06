Der 65-jährige Kasseler Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke wird in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni 2019, gegen 0.30 Uhr, von seiner Familie leblos auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha (Landkreis Kassel) entdeckt.

In der Nähe des Tatorts fand am Abend der Tat eine Kirmes statt. Die Kripo hofft, dass Kirmesbesucher etwas gehört oder gesehen haben. Die Kripo fragt: Gibt es Personen, die Videos oder Fotos von der Kirmes am Samstag, 1. Juni zwischen 22 Uhr und 1 Uhr gemacht haben?