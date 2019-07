Tod einer Lehrerin

Die letzten Lebenszeichen von Monica Byrne datieren von Sonntagabend, dem 28. März 2010, als sie mit der Familie ihres Bruders in England telefoniert. Zwei Tage später, am 30. März, finden besorgte Freunde die Leiche der allein lebenden 63-Jährigen im Flur ihrer Wohnung am Neumarkt.