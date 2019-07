Schock am Morgen

Die Täter fordern die verängstigten Angestellten auf, in den Raum mit den Schließfächern zu gehen. Dort haben sie bereits eine Vielzahl an Bankfächern aufgebrochen. Einer der Täter bemerkt zufällig den Tresorschlüssel in der Hand eines Angestellten. Dieser wird gezwungen, den Safe zu öffnen und den Inhalt in eine von den Tätern mitgebrachte Reisetasche zu leeren.