Schlimmes Ende eines Disco-Besuchs

Originalaufnahmen: Dieser Mann soll die 22-Jährige angegriffen haben.

Quelle: Kripo Frankfurt / Main

An der Station Konstablerwache steigt ein Mann in den Waggon, in dem auch die 22-Jährige sitzt. Vier Stationen später, an der Leipziger Straße, verlässt die Frau die U-Bahn. Der Mann folgt ihr, wie Überwachungskameras aufnehmen. Schließlich soll er sie angesprochen und in gebrochenem Englisch gefragt haben, ob er bei ihr übernachten könne. Die Frau lehnt ab und glaubt, den Mann abgeschüttelt zu haben.