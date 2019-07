Ein einziger Schlag

Originalaufnahmen: Der Gesuchte wurde in der S-Bahn durch Überwachungskameras gefilmt.

Quelle: Bundespolizei Frankfurt / Main

Der Gesuchte dürfte etwa 25 Jahre alt sein, vermutlich 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare mit Scheitel und Undercut, also hinten und seitlich abrasiert, und einen dünnen, gepflegten Oberlippen- und Kinnbart. Seine Jacke war vermutlich schwarz oder dunkelblau, mit weißen Doppelstreifen am Kragen, an den Ärmeln, den Ärmelbündchen und am Bund. Dazu trug er Jeans und weiße Turnschuhe. Er hatte eine rote Plastiktüte dabei.