Böse Überraschung zum Feierabend

Die Wochenend-Einnahmen waren gut, das Geschäft hat gebrummt. Deshalb liegen am Abend des 30. September 2018 auch mehrere tausend Euro im Tresor. Der einzige Mitarbeiter, der zum Geschäftsschluss noch im Laden ist, hat bereits aufgeräumt und möchte in den Feierabend starten. Doch dazu kommt es nicht: Gegen 23.10 Uhr stürmt ein maskierter Mann in das Wettbüro. In der einen Hand hält er eine Pistole, die er direkt auf die Brust des Angestellten richtet. In der anderen Hand hat er eine Papier-Einkaufstüte.