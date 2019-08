Leiche in Kiesgrube

Am Sonntag, 8. Dezember 1996, wird in der stillgelegten Kiesgrube „Hauser Sandkuhle“ bei Rheurdt-Schaephuysen (Kreis Kleve) die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Der Tote ist nackt und hat schwere Schädelverletzungen, sein Körper weist Hämatome und Brüche auf, das Gesicht ist deformiert. Vermutlich wurde die Leiche etwa zwei Wochen zuvor in der Kiesgrube abgelegt.