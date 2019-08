Mord in der Schweiz

Anfang 2004: Patricia Wilhelm (22) lebt mit ihrem Freund im Haus ihrer Mutter in Einsiedeln im Kanton Schwyz (Schweiz). Seit knapp vier Wochen arbeitet sie in einem Reisebüro in dem Ort Altendorf. Am Freitag, dem 27. Februar 2004, ist sie allein im Büro. Zwischen 15.45 und 16.15 Uhr wird sie dort am helllichten Tag mit zwei Pistolenschüssen getötet.