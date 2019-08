Tödlicher Angriff aus dem Nichts

Wer ermordete Edgar Orlovskij?

Quelle: LKA Berlin

Der litauische Staatsbürger Edgar Orlovskij wohnt in Berlin-Spandau und arbeitet in einem Bekleidungsgeschäft in der Berliner Innenstadt. Am 18. März 2019 ist er nach seinem Feierabend gegen 22 Uhr auf der Karl-Marx-Allee, Richtung Alexanderplatz auf dem Weg zu seinem Auto, als er plötzlich von einem Mann mit einem Messer verletzt wird.