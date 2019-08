Totes Baby im Wald

Am Montag, dem 3. September 2018, macht sich der Pächter eines Waldstücks bei Frohnstetten im Kreis Sigmaringen auf den Weg, um Gartenabfälle in den Wald zu bringen. Damit will er die Tiere füttern. Wie so oft, ärgert er sich auf seinem Streifzug durch den Wald darüber, dass Spaziergänger dort ihre Abfälle hinterlassen. Auf einer Lichtung findet er unter anderem ein Badetuch, eine rote Einkaufstüte und eine Spielzeugpuppe. Bei genauerem Hinsehen stellt er allerdings fest, dass es sich bei der vermeintlichen Puppe um ein totes Baby handelt.