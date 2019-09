Raub auf zwei Ehepaare

Zunächst brechen die drei Männer in ein Nebengebäude ein und warten. Sie wissen offenbar: Immer am Sonntagmorgen kommt eine der Frauen zum Wäschewaschen hierher. So auch am 20. Januar 2019. Die Täter überfallen und fesseln die Frau und nehmen ihren Schlüsselbund an sich, mit dem sich auch alle anderen Außentüren des Anwesens öffnen lassen. So gelangen sie unbemerkt ins Wohnhaus.