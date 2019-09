Messer-Angriff beim Gassigehen

Aschaffenburg, 21. November 2017. Im Fernsehen wird ein wichtiges Fußballspiel übertragen: Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur. Es geht um die weitere Teilnahme in der Champions League. Auch ein 45-jähriger Gas- und Wasserinstallateur sitzt mit seinem Sohn an diesem Abend vor dem Fernseher. Beide bemerken nicht, dass sie vermutlich beobachtet werden. Durch die Hecke an der Grundstücksgrenze kann man mühelos ins Wohnzimmer des Hauses sehen, zumal die Familie abends – so wie damals auch - selten die Rollläden herunterlässt.