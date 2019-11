Überfall im eigenen Haus

Trotzdem kommt es am Freitag, 29. März 2019 erneut zu einer Straftat. Kurz nachdem die Ehefrau am Abend weggegangen ist, dringen zwei Räuber in das Haus ein - vermutlich über ein Fenster, das sie tagsüber entriegelt haben. Sie überraschen den Hausherrn, fesseln ihn an einen Stuhl und knebeln ihn.