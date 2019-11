Gefährliche Begegnung

Samstag, 28. Juli 2018: Ein junges Pärchen hat mit Freunden in der Innenstadt von Siegburg gefeiert. Gegen 3 Uhr am Morgen machen sich der 20-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Freundin durch die Fußgängerzone (Kaiserstraße) auf den Heimweg. In einer Seitenstraße, zwischen zwei Kaufhäusern, setzen sie sich noch einmal, um gemütlich eine Zigarette zu rauchen.