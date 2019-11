Auf der Flucht

Scheinbar gehen Günter und Tsopa nach dem Ausbruch getrennte Wege. Nach Erkenntnissen der Polizei hält sich Alexander Günter am 29. September 2019 in Schwäbisch Gmünd auf, dann verliert sich seine Spur. Oleksandr Tsopa flüchtet in die Schweiz. Sein letztes Lebenszeichen stammt vom 4. Oktober 2019.