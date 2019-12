Bestialischer Mord

Sylvia Diercks wurde 1994 ermordet – doch die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Kripo Flensburg / LKA Kiel

Am 9. August 1994 klingelt ein unbekannter Mann an Sylvia Diercks‘ Wohnung. In der Annahme, es sei ein weiterer Kunde, öffnet die 24-Jährige die Tür. Der Unbekannte greift Sylvia Diercks blitzschnell an und sticht immer wieder auf die junge Mutter ein: in Gesicht, Hals und Oberkörper.