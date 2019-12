Die Polizei bittet alle Männer, die Anfang 1996 in Grevenbroich-Hemmerden gewohnt haben und noch nichts von der Polizei gehört haben, sich freiwillig an sie zu wenden. Die abgegebenen Proben werden nicht mit irgendwelchen Datenbanken, sondern nur mit der männlichen DNA abgeglichen, die in diesem Mordfall so eine wichtige Rolle spielt. Die Daten werden nach Abschluss des Verfahrens sofort vernichtet.