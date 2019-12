Beute: Wertvolle Erinnerungen

Am 17. Juli 2018 wird in Bensheim an der Bergstraße ein hochrangiger Kommunalpolitiker in seinem Reihenhaus überfallen und ausgeraubt. Die Männer kennen sich offensichtlich in dem Haus aus. Zielstrebig haben sie den Tresor ihres Opfers ins Auge gefasst. Darin finden sie zwar relativ wenig Geld, aber jede Menge Schmuck sowie einen Goldbarren.