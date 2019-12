Spektakulärer Juwelen-Diebstahl

Der Tatort: das Grüne Gewölbe. Hier war die Vitrine noch unbeschädigt.

Quelle: SKD, David Brandt

Kurz darauf schleichen zwei Täter außen um den Westteil des Dresdner Residenzschlosses. Hier befindet sich das Grüne Gewölbe, in das sie in dieser Nacht eindringen wollen. In der Sophienstraße stellen sie eine Leiter an das Gebäude, durchtrennen acht Streben des eisernen Fenstergitters und steigen durch das Fenster ein.