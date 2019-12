Überfall auf Getränkemarkt

Was er nicht weiß: Die Frau ist Kampfsportlerin und geübt in Karate. Er fordert von ihr das Geld aus der Kasse und richtet drohend das Messer in Richtung ihres Gesichts. Reflexhaft drückt die Angestellte ihn zurück, nimmt ihm das Messer ab und wirft es weg. Sie setzt zu einem Schlag an, zögert aber, ihn auszuführen.