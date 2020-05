Silvesterraketen in Menge gefeuert

Hier am Braunschweiger Schlossplatz spielten sich die zwei Tragödien ab.

Quelle: Google Earth / ZDF

Kurz nach dem Angriff auf die 20-Jährige ereilt den Familienvater ein ähnliches Schicksal: Auch er wird von einem Gegenstand am Auge getroffen. Seine Brille zerbricht. Er hat unbeschreibliche Schmerzen, kann nichts mehr sehen und kommt sofort in die Notaufnahme. Er wird notoperiert, denn die Splitter der Brille haben sich in seinen Augapfel gegraben. Der Mann verliert sein Augenlicht auf dem linken Auge komplett.