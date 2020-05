Angriff auf Hotelier

Der Tatort liegt etwas außerhalb der Ortschaft Schleiz, an den Bundesstraßen 2 und 282 sowie der A9.

Quelle: Google Earth / ZDF

Der Täter greift den 63-Jährigen sofort an und verletzt ihn schließlich am Kopf. Dann setzt der Einbrecher zu einer spektakulären Flucht an: Er sprintet auf ein geschlossenes Fenster zu und wirft sich mit voller Wucht dagegen. Die doppelt verglaste Scheibe zerberstet. Durch den Sprung hat sich der Täter möglicherweise verletzt, konnte aber trotzdem fliehen.