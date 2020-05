Verfolgt und angegriffen

Frankfurt / Main am Sonntag, 7. April 2019, gegen 5.15 Uhr am Morgen. Eine junge Frau ist nach einem Disco-Besuch auf dem Heimweg. Die 22-Jährige fährt mit der U7 Richtung Westen. An der Station „Konstablerwache“ steigt ein Mann in dieselbe Bahn. Vier Stationen später, an der „Leipziger Straße“, verlässt die Frau die U-Bahn. Der Mann folgt ihr. In gebrochenem Englisch fragt er, wo er sich befinde und ob er bei ihr übernachten könne. Die Frau weist den Mann ab und glaubt, ihn abgeschüttelt zu haben.