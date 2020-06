Überfall auf Juwelier

"Pjero": Dieser Mann soll am Überfall in Köln Nippes beteiligt gewesen sein.

Quelle: Kripo Köln

Bald stößt die Kripo auf eine Person, die dringend verdächtigt wird, am Überfall beteiligt gewesen zu sein. Seine Bekannten nennen ihn „Pjero“. Er soll auch bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Esslingen am Neckar am 7. Oktober 2016 Mittäter gewesen sein. „Pjero“ wird verdächtigt, dort den Fluchtwagen gefahren zu haben. Ihm und seinen Komplizen werden Kontakte zur Pink-Panther-Bande nachgesagt, die für zahlreiche spektakuläre Überfälle auf Juweliere in Europa verantwortlich sein soll.