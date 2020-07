Tödlicher Angriff

Am 18. März 2019, kurz nach 22 Uhr, geht der 26 Jahre alte Edgar Orlovskij von seiner Arbeitsstelle am Berliner Alexanderplatz zu seinem in der Nähe geparkten Auto. Er hat Feierabend. Auf dem Gehweg an der vielbefahrenen Karl-Marx-Allee kommt Edgar Orlovskij ein Mann entgegen. Dieser zückt plötzlich ein Messer und versetzt dem 26-Jährigen einen Stich in die Brust.