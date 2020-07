Schock in der Nacht

In der Nacht auf Montag, 4. November 2019, brechen drei unbekannte Männer gegen 3.35 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Wichernstraße in Karlsruhe-Weststadt ein. Ihr Ziel ist die Wohnung eines älteren Paares im obersten Stockwerk. Die Täter sind offenbar gut informiert, denn sie wissen, dass sie die Wohnung nur über einen Aufzug erreichen können, der mit einem speziellen Sicherheitsmechanismus versehen ist.