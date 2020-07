XY Update: Mord an Zakia Mansour

Zakia Mansour war am 13. Dezember 1994 nach Deutschland eingereist. Nur 13 Tage später wurde ihre Leiche gefunden.

Quelle: Kripo Gifhorn

Die Polizei lässt vom Gesicht der Toten zwei unterschiedliche Gesichtsrekonstruktionen anfertigen. Doch erst rund 25 Jahre später kann durch eine Vermisstenanzeige und einen DNA-Abgleich die Identität der Toten festgestellt werden. Es handelt sich um Zakia Mansour aus Sousse in Tunesien. Die damals 28-Jährige war am 13. Dezember 1994 nach Deutschland eingereist. Sie landete mit dem Flieger in Hannover und hat sich danach vermutlich in Wolfsburg und Salzgitter aufgehalten. Nur 13 Tage später wurde ihre Leiche gefunden.