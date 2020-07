Schock und Schüsse

Freitag, 17. Januar 2020, in der Gemeinde Kloster Lehnin (Ortsteil Emstal) in Brandenburg: Ein 62 Jahre alter früherer Polizeibeamter kommt am Nachmittag nach Hause. Er hat den Familienhund nach einer Operation vom Tierarzt abgeholt. Als ihm auffällt, dass die Terrassentür nur angelehnt ist, denkt er zunächst, seine Frau sei bereits von der Arbeit heimgekehrt. Er geht ins Haus.