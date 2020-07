XY Update: Raketen in Menge gefeuert

Der 1. Januar 2018, kurz nach Mitternacht: Ein Jugendlicher feuert am Braunschweiger Schlossplatz präparierte Silvester-Raketen mitten in die Menschenmenge. Eine 20-jährige Auszubildende und ein 48-jähriger Familienvater werden schwer verletzt. Die junge Frau verliert ihre Sehkraft zu etwa 90 Prozent auf dem rechten Auge. Der Mann erblindet auf seinem linken Auge vollständig. Von dem Tatverdächtigen, der in Begleitung eines weiteren jungen Mannes gewesen sein soll, gibt es ein Phantombild.