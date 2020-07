Brutaler Überfall

Es ist Samstag, der 29. Februar 2020. Gemeinsam mit einem Freund wartet der 79-Jährige in einer seiner Mietwohnungen auf neue Gäste. Als auffällt, dass Bettlaken fehlen, fährt der 79-Jährige in seine eigene Wohnung, um Laken zu holen. Als er gegen 15 Uhr zu Hause ankommt, wird er beim Aufschließen brutal in den Flur seiner Wohnung gestoßen.