Überfall auf Ordensbrüder in Wien

Es ist der 27. Dezember 2018 zur Mittagszeit in der De-La-Salle-Schule in Wien-Strebersdorf. Da Ferien sind, sind nur wenige Personen in der Schule. Während die Ordensbrüder zu Mittag essen, verschafft sich ein Mann Zugang zum Gelände. Er überwältigt nach und nach sechs Brüder im Alter zwischen 55 und 80 Jahren: Vier in der Kirche, zwei in einem Büro. Anfangs trägt er einen falschen Vollbart, den er aber im Laufe des Überfalls ablegt.