XY-Update: Mord an Maria Ngui

Der Fokus der Ermittler richtet sich jetzt auf dieses T-Shirt der Marke C&A in der Größe 3XL.

Quelle: LKA Hamburg

Jetzt rückt ein T-Shirt, das mit Maria Nguis Habseligkeiten ebenfalls am Elbufer gefunden wurde, in den Fokus der Ermittlungen: An diesem T-Shirt der Marke C&A befinden sich nicht nur Spuren des Opfers, sondern auch Fremd-DNA. Die Polizei geht davon aus, dass diese vom Täter stammt.



Es handelt sich um ein marineblaues Jersey-Shirt der Marke C&A in der besonderen Größe 3XL. Diese Größe wird bundesweit nur in sehr geringer Stückzahl ausgeliefert. Das Shirt hat einen weiß-roten Schriftzug auf der Brust, weiße Absetzungen am Hals und an den Ärmeln sowie einen kleinen, weißen Schriftzug am linken Ärmel. Das T-Shirt wurde vermutlich ab Anfang 2015 vertrieben.