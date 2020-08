Der Tatort liegt im Norden der nordrhein-westfälischen Stadt Selm.

Quelle: Google Earth / ZDF

Wie aber war es möglich, dass es am 14. November 2019 zwei Räuber offenbar ganz gezielt darauf abgesehen hatten? Als Paketboten getarnt gelingt den beiden Tätern gegen 11.30 Uhr der Zutritt zur Wohnung in der Straße „Am Sagkuhl“ in Selm. Dort verlangen sie, bewaffnet mit Pistole und Messer, sofort das Geld, von dem sie angeblich wüssten.