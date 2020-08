Räuber auf Klapprad

Am Montag, 8. Juli 2019, gegen 17.50 Uhr betritt ein maskierter Täter eine Sparkassenfiliale in Apen-Augustfehn nahe Westerstede. Er bedroht zwei Angestellte mit einer Pistole. Nach dem Überfall flüchtet er mit mehreren tausend Euro und entkommt auf einem alten Klapprad, das später in der Nähe gefunden wird. Das Klapprad muss bereits vor der Tat nur etwa 30 Meter entfernt in einem Hinterhof deponiert gewesen sein.