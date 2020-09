Tödliche Schüsse im Friseursalon

Arnold Schmidt wurde eiskalt in seinem Frisörsalon ermordet.

Quelle: LKA Wien

Am 11. November 2016 geht Arnold Schmidt mit einem Freund aus. Eher beiläufig deutet er an, dass er sich verfolgt fühle, dass er den Eindruck habe, jemand beobachte ihn. Auf die Fragen warum und was dahinterstecken könne, konnte oder wollte er aber keine Antwort geben.



Nur wenige Tage später, am Mittwoch, den 16. November 2016 kommt es dann zu dem Verbrechen. In der Früh bringt Arnold Schmidt seine kleine Tochter zur Schule, die bei ihm übernachtet hatte. Schmidt lebt von der Mutter seiner Tochter getrennt, die beiden Eltern teilen sich das Sorgerecht.