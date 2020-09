Tote Frau im Maisfeld

Alexandra Belhaj wurde ermordet. Bis heute fehlt ihr auffälliger Ohrring.

Quelle: Kripo Aachen

Kurz vor ihrem Verschwinden verbringt Alexandra offenbar ein Hotel-Wochenende mit einem Mann und bekommt Geld dafür. Die Identität dieser Person ist unbekannt. In der Nacht zum Dienstag, dem 3. Juni 2008, greifen Polizeibeamte Alexandra Belhaj am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf. Sie ist stark betrunken und verbringt einige Stunden in Polizeigewahrsam. Nachmittags wird sie entlassen - ihr letztes sicheres Lebenszeichen.



Am übernächsten Tag, dem 5. Juni 2008, will eine Zeugin Alexandra im 60 Kilometer entfernten Heinsberg gesehen haben. Angeblich erkundigte sie sich in einer Apotheke nach einem Medikament. Bereits einige Tage vorher soll sie mit zwei Begleitern eine Grillbude im nahe gelegenen Ort Randerath aufgesucht haben.