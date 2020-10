13-Jähriger stirbt auf Autobahn

Das Motorrad ging nach dem Sturz in Flammen auf.

Quelle: Polizei Zweibrücken

Gegen 14.30 Uhr haben Julian und sein Stiefvater den Einkauf beendet und machen sich auf den Weg in Richtung des Badesees. Sie fahren bei Zweibrücken auf die A8 Richtung Homburg an der Saar. Gegen 14.50 Uhr kommt es dann zu einem tragischen Unfall: Das Motorrad, das auf der Überholspur fährt, wird von hinten von einem Pkw gerammt und kommt zu Fall. Der unbekannte Autofahrer zieht auf die rechte Spur rüber und fährt einfach weiter. Das Motorrad geht in Flammen auf. Julians Stiefvater wird schwer verletzt, Julian stirbt noch am Unfallort.