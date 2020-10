Schock am Morgen

Am 7. Februar 2020 wird eine 67 Jahre alte Frau in ihrem Wohnhaus in Karlsruhe-Neureut von zwei vermummten Männern überfallen und ausgeraubt. Die Täter klingeln morgens gegen 9.30 Uhr an der Haustür. Als die Frau öffnet, wird sie mit einer Pistole bedroht und zurückgestoßen. Die Täter fordern Geld und Schmuck.