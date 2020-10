Rätselhafte Taten

Seit 2015 sollen in mindestens drei Fällen junge Männer an ihren Haustüren von einem Tatverdächtigen im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf überrascht worden sein. Die Opfer wurden in ihre Keller gedrängt. Dort mussten sie sich mit verbundenen Augen vor dem Mann hinknien. Zum Teil wurden die Opfer auch geknebelt