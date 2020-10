Spurlos verschwunden

Constantin Popa stammt aus einem kleinen Dorf in Rumänien. Über eine Zeitarbeitsfirma findet er eine Beschäftigung in einem Frachtzentrum in Günzburg – ein Knochenjob. Doch der 30-Jährige beschwert sich nicht. Er verdient mehr als in seiner Heimat und kann für ein besseres Leben in Rumänien sparen. Sowohl bei seinem Arbeitgeber als auch bei seinen Kollegen ist Popa sehr beliebt.