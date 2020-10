XY Update: Toter identifiziert

Am 3. März 1994 fanden Arbeiter in einem Wald bei Idar-Oberstein (Stadtteil Georg-Weierbach) einen Toten, der offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Der Leichnam war in einem Bundeswehrschlafsack und blauen Müllsäcken verpackt und vergraben worden. Zwei Mal schon, 1994 und 1999, versuchte die Kripo Trier mit Hilfe von Aktenzeichen XY die Identität des Toten zu klären.