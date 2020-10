Junge Mutter erstochen

Der 52-jährige Darshan Singh steht unter dringendem Verdacht, am Freitag, 13. Juli 2001, seine damalige 32-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Münster mit einem Messer getötet zu haben. Entdeckt wurde die Tote durch den Hausmeister. In der Wohnung befanden sich neben dem Opfer der achtjährige Sohn der Frau sowie ihre beiden 16 Monate alten Zwillinge.