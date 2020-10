Autorennen mit tödlichen Folgen

Am Samstag, dem 10. Oktober 2020, findet auf der Autobahn A66 bei Hofheim am Taunus ein illegales Autorennen statt. Beteiligt sind zwei Lamborghinis und ein Porsche. Plötzlich verliert der Fahrer eines Lamborghini die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen rammt die Leitplanke, schleudert zurück und kollidiert mit einem Skoda, der zufällig ebenfalls auf der A66 unterwegs ist. Sofort gehen beiden Fahrzeuge in Flammen auf. Der Unfallverursacher kann sich aus seinem Lamborghini retten. Doch für die Fahrerin des Skoda kommt jede Hilfe zu spät. Sie stirbt noch am Unfallort.