Falscher Teppichhändler

Der Mann bietet an, einen Käufer für die Teppiche zu suchen und wird angeblich auch schnell fündig. Allerdings wohne der Interessent in der Schweiz, so dass Zoll in Höhe von 18.000 Euro für die Teppiche gezahlt werden müsse. Dieses Geld müsse der Rentner vorstrecken. Bei einem Kaufpreis von 81.000 Euro ist das trotzdem ein verlockendes Angebot, das vorgestreckte Geld soll der ältere Mann wiederbekommen.