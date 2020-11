XY-Update: Einbruch ins Grüne Gewölbe

Nach fast einem Jahr Ermittlungen scheint die Polizei nun zu wissen, wer hinter dem Einbruch stecken könnte. In den frühen Morgenstunden des 17. November 2020 rücken insgesamt 1638 Beamte in Berlin an. Sie nehmen drei Männer fest und durchsuchen zahlreiche Wohnungen, Garagen und Fahrzeuge.