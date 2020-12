Schreckliches Verbrechen im Jahr 1987

Es ist ein Samstag wie jeder andere: Am 7. Februar 1987 arbeitet die 20-jährige Bärbel Werner aus Kamp-Lintfort zunächst in der Metzgerei ihrer Eltern. Am Abend wird sie zusammen mit ihrem 19-jährigen Freund von ihrer Mutter zur monatlichen Disco-Nacht der örtlichen Gemeinde gefahren. Dort treffen sie ein befreundetes Pärchen und beschließen, eine weitere Disco in Moers zu besuchen.