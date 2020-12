Alexandra Belhaj wurde ermordet. Bis heute fehlt ihr auffälliger Ohrring.

Quelle: Kripo Aachen

Nach der Ausstrahlung in XY im September 2020 erreichen zahlreiche neue Hinweise die Kripo Aachen – und führen sie in eine neue Richtung. Der gewaltsame Tod von Alexandra Belhaj könnte nach neuen Erkenntnissen mit deren Gelegenheitsprostitution zusammenhängen. So soll sie kurz vor ihrem Tod Kontakte in betuchtere Kreise in Düsseldorf und den Raum Köln gehabt haben. Die Kripo wendet sich nun mit neuen Fragen an die Öffentlichkeit.