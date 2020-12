Serienräuber mit Vorliebe für Kaufland-Filialen

Die erste den Ermittlern bekannte Tat ereignet sich am 29. Oktober 2016 in Remscheid bei Wuppertal. Gegen 20.15 Uhr betritt ein Unbekannter die Geschäftsräume einer Supermarkt-Filiale, bedroht die Angestellten mit einer schwarzen Pistole und verlangt Bargeld. Er entnimmt den vierstelligen Geldbetrag aus der Kassenschublade einer Kassiererin, deponiert es in einem mitgebrachten Stoffbeutel und flüchtet.