Brutaler Mord an 72-Jährigem

Bekannt ist bisher: Am Donnerstag, dem 12. März 2020 - also vermutlich dem Abend vor seinem Tod - soll er gegen 17 Uhr in Begleitung zweier junger Männer beim Einkaufen in einem „Penny“-Markt in Lübeck gesehen worden sein. Ob die Männer später mit in seine Wohnung gekommen sind, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht seine damaligen Begleiter als wichtige Zeugen.